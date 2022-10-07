Alçılı Sargı Bezi Mikser Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Alçılı Sargı Bezi Mikser Operatörü Tanımı;

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Alçılı Sargı Bezi Mikser Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Alçılı Sargı Bezi Mikser Operatörü Maaşları

Alçılı Sargı Bezi Mikser Operatörü maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Alçılı Sargı Bezi Mikser Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alçılı Sargı Bezi Mikser Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.32

Meslek Adı :

Alçılı Sargı Bezi Mikser Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Mesl3k Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

Alçılı Sargı Bezi Mikser Operatörü;

Güncel Meslek : EVET

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