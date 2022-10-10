Alçılı Sargı Bezi Paketleme Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Alçılı Sargı Bezi Paketleme Sorumlusu Tanımı;

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Alçılı Sargı Bezi Paketleme Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Alçılı Sargı Bezi Paketleme Sorumlusu Maaşları

Alçılı Sargı Bezi Paketleme Sorumlusu maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Alçılı Sargı Bezi Paketleme Sorumlusu maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alçılı Sargı Bezi Paketleme Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.40

Meslek Adı :

Alçılı Sargı Bezi Paketleme Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Alçılı Sargı Bezi Paketleme Sorumlusu; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olar

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