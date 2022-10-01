Alüminotermit Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Alüminotermit Kaynakçısı görev tanımı nedir, Alüminotermit Kaynakçısı ne iş yapar, Alüminotermit Kaynakçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Alüminotermit Kaynakçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alüminotermit Kaynakçısı Tanımı;

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Alüminotermit Kaynakçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Alüminotermit Kaynakçısı Maaşları

Alüminotermit Kaynakçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Alüminotermit Kaynakçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alüminotermit Kaynakçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.13

Meslek Adı :

Alüminotermit Kaynakçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal parçaları termit ile birbirine kaynatan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Alüminotermit Kaynakçısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kaynak yapılacak parçaları temizleyip yerlerine oturtmak, b) Parçaların etrafına metaldenden bir kalıp kurmak,

c) Kalıbın içini termit tozu ile doldurmak

d) Termiti maytap ile ateşlemek, kalıbı doldurmasını teminen parçaların birleşmesini sağlamak,

e) Kaynak yapılan parçaları taşlama makinesi ile temizlemek düzeltmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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