Antepfıstığı Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Antepfıstığı Teknikeri görev tanımı nedir, Antepfıstığı Teknikeri ne iş yapar, Antepfıstığı Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Antepfıstığı Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Antepfıstığı Teknikeri Tanımı;

__

Antepfıstığı Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Antepfıstığı Teknikeri Maaşları

Antepfıstığı Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Antepfıstığı Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Antepfıstığı Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.16

Meslek Adı :

Antepfıstığı Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Antepfıstığı yetiştirilmesinde ziraat mühendisinin nezaretinde, tarımsal üretimi artırma, yetiştiricilik, işleme tekniği ve pazarlama konularında çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Antepfıstığı Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ziraat mühendisiyle beraber bahçe kurulacak araziye giderek araştırma yapmak,

b) Bahçe kurma aşamasında plan ve program yapmak,

c) Yetiştirilecek antepfıstığı türünü seçmek,

d) Antepfıstığı yetiştirmek, sorunları saptamak ve gidermek,

e) Antepfıstığının işlenmesi ve pazarlanması konularında çalışmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?