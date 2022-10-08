Apre Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Apre Hazırlama İşçisi görev tanımı nedir, Apre Hazırlama İşçisi ne iş yapar, Apre Hazırlama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Apre Hazırlama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Apre Hazırlama İşçisi Tanımı;

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Apre Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Apre Hazırlama İşçisi Maaşları

Apre Hazırlama İşçisi maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Apre Hazırlama İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Apre Hazırlama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.34

Meslek Adı :

Apre Hazırlama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Belirlenen reçetelere göre apre mahlülünü hazırlama ve gerekli ölçme ve kontrolleri yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Apre Hazırlama İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışılacak mal için gerekli apre reçetelerini kartoteksten çıkarmak, yeni reçeteleri amirinden almak,

b) Apre mamulü hazırlayacağı ölçek, kap ve kazanlarını temizlemek,

c) Reçeteye göre miktarları tespit etmek, kimyevi maddeleri tartmak, eritmek, süzmek ve istenilen miktara tamamlamak suretiyle apre mahlülünü hazırlamak ve gerekli ölçme ve kontrolleri yapmak,

d) Seyyar tanklara, reçeteye göre apre mahlülü hazırlamak ve çalışılacak makinenin yanına götürmek,

e) Apre mutfağında mevcut kimyevi maddelerin korunması ve muhafazası için tedbirler almak,

f) Hazırlanan apre mahlülünün yetmemesi halinde tekrar hazırlamak,

g) Apre mahlülü hazırlama sırasında görülen aksaklıkları amirine bildirmek,

h) Apre mutfağındaki kazan, tank, karıştırıcı ve diğer donanım ile çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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