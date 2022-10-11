Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü görev tanımı nedir, Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü ne iş yapar, Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü Tanımı;

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Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü Maaşları

Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.30

Meslek Adı :

Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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