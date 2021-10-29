Araç Filo Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Araç Filo Sorumlusu görev tanımı nedir, Araç Filo Sorumlusu ne iş yapar, Araç Filo Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Araç Filo Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Araç Filo Sorumlusu Tanımı;

Firmaya ait araç parkında bulunan motorlu kara araçların yasal mevzuatlara uygunluğunu sağlayan, sigorta ve garanti hizmetlerinden yararlanmasını takip eden, filo parkının kullanımı ve yönetimini sağlayan kişidir.

Araç Filo Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Araç Filo Sorumlusu Maaşları

Araç Filo Sorumlusu maaşı ortalama aylık 5.500 - TL’dir. En düşük Araç Filo Sorumlusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.700- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Araç Filo Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Araç Filo Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Araç Filo Sorumlusu Ne İş Yapar?

Araç Filo Sorumlusu, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Araç zimmet operasyonlarının aktif yönetmek,

b) Filo ile ilgili gelen faturaların kontrolü yapmak, evrakları sınıflandırılmasını yapmak,

c) Araçların bakım servisleri ile anlaşmaların yapılması işlemlerini yürütmek,

d) Araç kullanım sürelerinin takip etmek,

e) Araç takip sistemlerinin kontrolü ve raporlanması işlemlerini yürütmek,

f) Araç kullanıcılarına kriz anı danışmanlığı vermek ve doğru yönlendirilmesini sağlamak,

g) Araçların teknik kontrollerinin gerçekleştirmesi, bakımlarının koordine edilmesi işlemlerini yapmak,

h) Firmaya ait araç filo hakkında düzenli raporlama yapmak,

i) Filonun optimum maliyetle en verimli şekilde yönetilmesinin sağlamak,

j) Araçların trafiğe çıkması için gerekli yasal zorunlulukları yerine getirmek,

k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Araç Filo Sorumlusu Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Araç Filo Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Araç Filo Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 4323.55 olarak belirlenmiştir



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