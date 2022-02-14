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Araç Kabul Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Araç Kabul Görevlisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Araç Kabul Görevlisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Araç Kabul Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Araç Kabul Görevlisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Araç Kabul Görevlisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Araç Kabul Görevlisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Araç Kabul Görevlisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Araç Kabul Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Araç Kabul Görevlisi Maaşları

Araç Kabul Görevlisi maaşı ortalama olarak aylık 6650_TL'dir. En düşük Araç Kabul Görevlisi maaşı 5350_TL, En yüksek ise 7950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Araç Kabul Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Araç Kabul Görevlisi İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4419.07

Meslek Adı :

Araç Kabul Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Büro Destek Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Araç Kabul Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Güncel Meslek : EVET

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