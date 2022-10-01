Argon Kaynakçısı (Tıg Kaynakçısı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Argon Kaynakçısı (Tıg Kaynakçısı) görev tanımı nedir, Argon Kaynakçısı (Tıg Kaynakçısı) ne iş yapar, Argon Kaynakçısı (Tıg Kaynakçısı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Argon Kaynakçısı (Tıg Kaynakçısı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Argon Kaynakçısı (Tıg Kaynakçısı) Tanımı;

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Argon Kaynakçısı (Tıg Kaynakçısı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Argon Kaynakçısı (Tıg Kaynakçısı) Maaşları

Argon Kaynakçısı (Tıg Kaynakçısı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Argon Kaynakçısı (Tıg Kaynakçısı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Argon Kaynakçısı (Tıg Kaynakçısı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7212.14

Meslek Adı :

Argon Kaynakçısı (Tıg Kaynakçısı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kaynakçılar Ve Oksi-Gaz Alevli Kesimciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Argon gazı ve tıg cihazları ile metal parçaları çeşitli şekillerde kesen birleştiren veya tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Argon Kaynakçısı (Tıg Kaynakçısı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine donanım alet ve malzemelerini seçmek, hazırlamak, ayarlamak,

b) Kesilecek veya kaynakla tutturulacak metal parçalarını işaretlemek,

c) Alevle ya da plazma ile parçaları kesmek,

d) Parçaları argon kaynağı ile birbirine tutturmak

, e) Argon gazı yardımıyla kaynatılacak metali ergitmek,

f) Kaynak telini kaynatılacak kısma değdirmek ve telden aldığı ergimiş metalle parçaları birbirine eklemek,

g) Kaynak yapılan parçanın pürüzlerini düzeltmek,

h) Kullandığı makine alet ve araç gereçlerin bakımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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