Artistik Çizim ve Drapaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Artistik Çizim ve Drapaj Elemanı görev tanımı nedir, Artistik Çizim ve Drapaj Elemanı ne iş yapar, Artistik Çizim ve Drapaj Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Artistik Çizim ve Drapaj Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Artistik Çizim ve Drapaj Elemanı Tanımı;

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Artistik Çizim ve Drapaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Artistik Çizim ve Drapaj Elemanı Maaşları

Artistik Çizim ve Drapaj Elemanı maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Artistik Çizim ve Drapaj Elemanı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Artistik Çizim ve Drapaj Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.47

Meslek Adı :

Artistik Çizim ve Drapaj Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bütün giysi türlerinde çizim yapabilen ve drapaj uygulayabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Artistik Çizim ve Drapaj Elemanıİşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Giysi için ölçü almak,

b) Giysi teknik çizimleri yapmak,

c) Model araştırmaları yapmak,

d) Artistik çizim yapmak,

e) Drapaj tekniğiyle etek kalıpları hazırlamak,

f) Drapaj tekniğiyle bluz kalıpları hazırlamak,

g) Drapaj tekniğiyle elbise kalıpları hazırlamak,

i) Gelinlik dikmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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