Asansör Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Asansör Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Asansör Montaj İşçisi ne iş yapar, Asansör Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asansör Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asansör Montaj İşçisi Tanımı;

kullanılacak takım ve aparatlar ile monte edilecek ünite ve parçaları hazırlayan, iş emirlerine ve standartlara göre birleştiren, konut, işyeri, fabrika, santral, hastane, okul, vb. binalardaki asansör sistemlerinin ray, kabin ve kat kapılarının, kabin ve karşı ağırlığın, hız regülâtörünün, kuyu dibi elemanlarının montajını yapan kişidir.

Asansör Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Asansör Montaj İşçisi Maaşları

Asansör Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 3.150 - TL’dir. En düşük Asansör Montaj İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.950 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asansör Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Asansör Montaj İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Asansör Montaj İşçisi Ne İş Yapar?

Asansör Montaj İşçisi;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Montaj alet ve ekipmanlarını hazırlamak

e) Montaj aksamlarının, kuyunun, elektrik tesisatının kontrolünü yapmak

f) Ray montajı yapmak, duvar konsollarının, kabin raylarının tespitini yapmak, kat kapısı montajı yapmak, kapı konsolları, kapı kasasının, yarı otomatik kapı aksamlarının, tam otomatik kapı aksamlarının, giyotin tipi otomatik kapı aksamlarının montajını yapmak

g) Kabin ve karşı ağırlık kurulumunu yapmak

h) Karşı ağırlık taşıyıcı iskeletini kurmak ve ağırlık dizilimini yapmak

i) Halat bağlantılarını yapmak

j) Kabinin tavan taban ve yan duvarlarının montajını yapmak

k) Kabin kapısının montajını yapmak

l) Hız regülatörünün montajını yapmak

m) Regülatörün yerini tespit ederek halat deliklerini açmak

n) Regülatör üst kısmının, gergi kasnağının, regülatör halatının montajını yapmak

o) Kuyu dibi elemanlarının montajını yapmak

p) Kabin ve karşı ağırlık tamponların, karşı ağırlık güvenlik ayırıcı bölmesinin, kuyu dibi merdiveni, denge zinciri (ağırlık) ve denge zincirinin kuyu dibi aparatlarının montajını yapmak

q) Asansörü kullanıma hazır hale getirmek

r) Montaj sonu temizlik yapmak

s) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Asansör Montaj İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Asansör Montaj İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Asansör Montaj İşçisi mesleğinin meslek kodu 7412.36 olarak belirlenmiştir



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