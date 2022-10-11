Asbest (Amyant) Çıkarım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Asbest (Amyant) Çıkarım İşçisi görev tanımı nedir, Asbest (Amyant) Çıkarım İşçisi ne iş yapar, Asbest (Amyant) Çıkarım İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asbest (Amyant) Çıkarım İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asbest (Amyant) Çıkarım İşçisi Tanımı;

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Asbest (Amyant) Çıkarım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Asbest (Amyant) Çıkarım İşçisi Maaşları

Asbest (Amyant) Çıkarım İşçisi maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Asbest (Amyant) Çıkarım İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asbest (Amyant) Çıkarım İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9311.11

Meslek Adı :

Asbest (Amyant) Çıkarım İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Madencilik Ve Taşocakçılığı Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Asbest (amyant) çıkarım işçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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