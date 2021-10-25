Aşçıbaşı Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Aşçıbaşı Yardımcısı Maaşları ve İş İlanları

Aşçıbaşı Yardımcısı görev tanımı nedir, Aşçıbaşı Yardımcısı ne iş yapar, Aşçıbaşı Yardımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Aşçıbaşı Yardımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Aşçıbaşı Yardımcısı Tanımı;

Büyük otel, lokanta veya diğer müesseselerde, yapılacak yemekleri tasarlayan, aşçıların veya diğer mutfak yardımcılarının işine nezaret eden ve işçiler arasında gerekli koordinasyonu sağlayarak aşçıbaşına yardımcı olan kişidir.

Aşçıbaşı Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Aşçıbaşı Yardımcısı Maaşları

Aşçıbaşı Yardımcısı maaşı ortalama aylık 6.500 - TL’dir. En düşük Aşçıbaşı Yardımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Aşçıbaşı Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Aşçıbaşı Yardımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Aşçıbaşı Yardımcısı Ne İş Yapar?

Aşçıbaşı Yardımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Misafirlerin muhtemel sayısını, piyasa şartlarını, genellikle beğenilen çeşitli yemekleri ve kullanılan listenin yeniliklerini göz önünde tutarak günlük yemek listelerini hazırlamak ve bunları etiketlendirmek,

b) Gıda maddelerinin hazırlanılmasına ve pişirilmesine,porsiyon miktarlarına ve garnitür tipine nezaret etmek ve aşçılara gerekli talimatı vermek,

c) Özel yemekler hazırlamak ve yemek reçeteleri tanzim etmek,

d) Pişen gıda maddelerinin tadına bakmak ve koklamak suretiyle kontrol etmek,

e) Gerekli gıda maddelerini ve mutfak teçhizatını sipariş etmek veya satın almak ve bunları miktar ve kalite bakımından kontrol etmek,

f) Aşçıbaşının olmadığı zamanlarda aşçılara ve diğer mutfak işçilerine nezaret etmek ve iş vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Aşçıbaşı Yardımcısı Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sanat, Kültür Ve Mutfak İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Şefler (Yiyecek Hazırlama Ve Sunum Hizmetleri)

Aşçıbaşı Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Aşçıbaşı Yardımcısı mesleğinin meslek kodu 3434.05 olarak belirlenmiştir



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