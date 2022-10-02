Aşındırıcı Bez İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Aşındırıcı Bez İşçisi görev tanımı nedir, Aşındırıcı Bez İşçisi ne iş yapar, Aşındırıcı Bez İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Aşındırıcı Bez İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Aşındırıcı Bez İşçisi Tanımı;

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Aşındırıcı Bez İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Aşındırıcı Bez İşçisi Maaşları

Aşındırıcı Bez İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Aşındırıcı Bez İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Aşındırıcı Bez İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.21

Meslek Adı :

Aşındırıcı Bez İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yarı mamul haldeki aşındırıcıları talebe uygun şekilde rulo,jumbo rulo veya bant olarak işleme, ürünleri ambalajlama ve sevkıyata hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Aşındırıcı Bez İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:,

a) Makineyi kullanıma hazırlamak,

b) Ham aşındırıcı bobinleri makinede yumuşatmak,

c) Rulo aşındırıcıları şeritler halinde dilimlemek,

d) Aşındırıcıları tanımlı boylarda kesmek,

e) Üretim tipine uygun olarak aşındırıcı ruloları oluşturmak,

f) İşlenmiş ruloları ambalajlamak, kutulamak,

g) Bant aşındırıcıları makinede hazırlamak,

h) Bant aşındırıcıları ambalajlamak, kutulamak,

i) İşlemlere ilişkin bilgileri çizelgelere kaydetmek,

j) Makinelerin bakım ve temizliğini yapmak,

k) Çalışma alanını temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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