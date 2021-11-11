Asistan/Stajyer Muhabir Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Asistan/Stajyer Muhabir görev tanımı nedir, Asistan/Stajyer Muhabir ne iş yapar, Asistan/Stajyer Muhabir olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Asistan/Stajyer Muhabir mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Asistan/Stajyer Muhabir Tanımı;

Toplumda meydana gelen ekonomik, siyasal, kültürel, sportif, adli vb. olaylarla ilgili bilgiyi muhabirle birlikte toplayan,haber takibi yapan not alıp fotoğraf çekerek yayınlamaya hazır hale getiren kişidir.

Asistan/Stajyer Muhabir Maaşı Ne Kadar? 2021 Asistan/Stajyer Muhabir Maaşları

Asistan/Stajyer Muhabir maaşı ortalama aylık 6.500- TL’dir. En düşük Asistan/Stajyer Muhabir maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Asistan/Stajyer Muhabir iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Asistan/Stajyer Muhabir Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Asistan/Stajyer Muhabir Ne İş Yapar?

Asistan/Stajyer Muhabir; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Haberin nerede olduğunu öğrenmek,

b) Muhabirlr birlikte haberin olduğu yere intikal etmek,

c) Haber konusu ile ilgili bilgi toplamak,

d) Olay ile ilgili fotoğraf- görüntü makmak,

e) Haberin içeriğini oluşturmak,görüntü varsa montaj yapmak,

f) Toplanan bilgileri muhabirle birlikte değerlendirmek, kontrol etmek,

g) Bilgileri anlaşılır bir dille yazmak,

h) Muhabirin kontrolünden sonra editörlere teslim etmek,

ı) Haberin devamlılığı varsa takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Asistan/Stajyer Muhabir Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazarlar, Gazeteciler Ve Dilbilimciler

Meslek Birim Grubu :

Gazeteciler

Asistan/Stajyer Muhabir Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Asistan/Stajyer Muhabir mesleğinin meslek kodu 2642.15 olarak belirlenmiştir



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