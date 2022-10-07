Aspiratör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Aspiratör Operatörü görev tanımı nedir, Aspiratör Operatörü ne iş yapar, Aspiratör Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Aspiratör Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Aspiratör Operatörü Tanımı;

__

Aspiratör Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Aspiratör Operatörü Maaşları

Aspiratör Operatörü maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Aspiratör Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Aspiratör Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8111.31

Meslek Adı :

Aspiratör Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Taşocağı Makine Ve Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş organizasyonu yapan, maden sahasında ve tesislerde havalandırmayı sağlamak amacıyla bulunan aspiratörün çalışmasını takip eden, aspiratörün durması halinde gerekli tedbiri alan, aspiratörün günlük bakımını yapan, aspiratör ve bağlı ekipmanların periyodik bakımlarının yapılmasını destekleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Aspiratör Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,

b) Aspiratörün çalışmasını kontrol etmek,

c) Aspiratörün bakımını sağlamak,

d) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve yenilikleri uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?