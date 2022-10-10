Ateşçi (Buharlı Lokomotif) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ateşçi (Buharlı Lokomotif) görev tanımı nedir, Ateşçi (Buharlı Lokomotif) ne iş yapar, Ateşçi (Buharlı Lokomotif) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ateşçi (Buharlı Lokomotif) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ateşçi (Buharlı Lokomotif) Tanımı;

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Ateşçi (Buharlı Lokomotif) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ateşçi (Buharlı Lokomotif) Maaşları

Ateşçi (Buharlı Lokomotif) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Ateşçi (Buharlı Lokomotif) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ateşçi (Buharlı Lokomotif) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8182.02

Meslek Adı :

Ateşçi (Buharlı Lokomotif)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Buhar Makinesi Ve Kazan (Boyler) Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Buharlı lokomotifin kazanını yakan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ateşçi (Buharlı Lokomotif) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kürek ya da mekanik bir tertibat yardımı ile kazana kömür atmak ya da ocağa verilen mazot miktarını valflerle idare etmek,

b) Su ve buhar basıncını istenilen seviyelerde tutmak,

c) Güvenliği sağlamak, gidişte yeterli çalışmayı sağlamak için kum, yakıt ve su gibi malzemeleri kontrol etmek ve tamamlamak,

d) Aşınmış ve arızalı parçaları bulmak için lokomotifi muayene etmek,

e) Yollarda bir engel olup olmadığını görmek için yolu gözetlemek,

f) Çekme donatımını ve dingil yataklarında arıza ve eğilme olup olmadığını kontrol için tren hareket halinde iken kontrol etmek,

g) Sinyalleri gözetlemek ve hareket emirlerinin takibinde makiniste yardım etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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