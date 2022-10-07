Ateşçi (Dinamitçi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ateşçi (Dinamitçi) görev tanımı nedir, Ateşçi (Dinamitçi) ne iş yapar, Ateşçi (Dinamitçi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ateşçi (Dinamitçi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ateşçi (Dinamitçi) Tanımı;

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Ateşçi (Dinamitçi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ateşçi (Dinamitçi) Maaşları

Ateşçi (Dinamitçi) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Ateşçi (Dinamitçi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ateşçi (Dinamitçi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7542.01

Meslek Adı :

Ateşçi (Dinamitçi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ateşleyiciler Ve Patlatma İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Matkapla delinmiş deliklere patlayıcı maddeler yerleştirerek kömür, maden cevheri ve taş kitlelerini parçalayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ateşçi (Dinamitçi) ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanılacak patlayıcı miktarını hesaplamak,

b) Açılan deliklere patlayıcı maddeleri yerleştirmek,

c) Fitil yada kablolarla bağlantılarını yapmak,

d) Deliği çamur, toprak, kum ve diğer maddelerle doldurmak ve sıkıştırmak,

e) Diğer işçilere korunmaları için işaret vermek,

f) Fitil uçlarını bıçakla yarar yada kabloyu ateşleme tertibatına bağlamak,

g) Dinamiti patlatmak üzere fitili ateşler yada ateşleme tertibatının koluna basmak,

h) Yeraltında çalışıyor ise havada parlayıcı gazların bulunup bulunmadığını tespit etmek ve örtü altına alınmasını sağlamak,

i) Delik delme aletlerini de kullanabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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