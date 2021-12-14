Atıksu Arıtma Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Atıksu Arıtma Operatörü görev tanımı nedir, Atıksu Arıtma Operatörü ne iş yapar, Atıksu Arıtma Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Atıksu Arıtma Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Atık su Arıtma Operatörü Tanımı;

su filtreleme ve arıtma tesislerinde suyun arıtılması ve dağıtımına yönelik bilgisayarlı kontrol sistemleri ile benzer teçhizatları işletir ve gözlemlerler.

Atık su Arıtma Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Atık su Arıtma Operatörü Maaşları

Atık su Arıtma Operatörü maaşı ortalama aylık 5.800- TL’dir. En düşük Atık su Arıtma Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.300- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Atık su Arıtma Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Atık su Arıtma Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Atık su Arıtma Operatörü Ne İş Yapar?

Atık su Arıtma Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak: Çöp yakma fırını ve su arıtma tesisi operatörleri; katı ve sıvı atık arıtma tesislerinde atık su ve kanalizasyon sularının arıtılması ve bertarafı ile su filtreleme ve arıtma tesislerinde suyun arıtılması ve dağıtımına yönelik bilgisayarlı kontrol sistemleri ile benzer teçhizatları işletir ve gözlemlerler.

Atık su Arıtma Operatörü Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri

Atık su Arıtma Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Atık su Arıtma Operatörü mesleğinin meslek kodu 3132.11 olarak belirlenmiştir

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