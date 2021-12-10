Atkılı Örme Operatörü Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Atkılı Örme Operatörü görev tanımı nedir, Atkılı Örme Operatörü ne iş yapar, Atkılı Örme Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Atkılı Örme Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Atkılı Örme Operatörü Tanımı;

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, atkılı örme işlemlerinde kullanılan makinelerin operatörlüğünü yapan kişidir.

Atkılı Örme Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Atkılı Örme Operatörü Maaşları

Atkılı Örme Operatörü maaşı ortalama aylık 4.800- TL’dir. En düşük Atkılı Örme Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Atkılı Örme Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Atkılı Örme Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Atkılı Örme Operatörü Ne İş Yapar?

Atkılı Örme Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Üretim öncesi hazırlıkları tamamlamak

e) Makineleri üretime hazırlamak

f) Makinenin üretimini takip etmek

g) Makineyi boşaltmak

h) Ürünün görsel kontrolünü yapmak

i) Sorumluluğundaki makineleri takip etmek

j) Mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Atkılı Örme Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

Atkılı Örme Operatörü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Atkılı Örme Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Atkılı Örme Operatörü mesleğinin meslek kodu 8152.63 olarak belirlenmiştir

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