Ayarcı (Av Tüfeği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ayarcı (Av Tüfeği) görev tanımı nedir, Ayarcı (Av Tüfeği) ne iş yapar, Ayarcı (Av Tüfeği) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ayarcı (Av Tüfeği) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayarcı (Av Tüfeği) Tanımı;

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Ayarcı (Av Tüfeği) Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayarcı (Av Tüfeği) Maaşları

Ayarcı (Av Tüfeği) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ayarcı (Av Tüfeği) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayarcı (Av Tüfeği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.16

Meslek Adı :

Ayarcı (Av Tüfeği)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Av Tüfeklerinin gövde kısmına monte edilen tetik aksamlarının (çekiç) düşüşlerinin yumuşak veya sertlik ayarlarını ve mekanizma ayarlarını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayarcı (Av Tüfeği), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalıştırma mekanizması ile ilgili bütün parçaları monte etmek,

b) Çekiç tabir edilen tetik ayarı yapmak,

c) Emniyet tetiği (horoz) ayarı yapmak,

d) Gizli ve açık tetiklere düşüş ayarı yapmak,

e) Çekiç (tetik) iğnesi ayarını yapmak,

f) Çekiçlerin fişek kapsülünü patlatıp patlatmayacağını tespit etmek için deneme atışları yapmak,

g) Kapsüllerin tetik iğnesinin vurması sırasında delinmesi durumunda çekiçleri ve iğneyi yeniden ayarlamak,

h) Tetik parçalarını ince yağla muhtemel paslanmaları önlemek amacıyla yağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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