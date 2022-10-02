Ayna Sırcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ayna Sırcısı görev tanımı nedir, Ayna Sırcısı ne iş yapar, Ayna Sırcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ayna Sırcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ayna Sırcısı Tanımı;

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Ayna Sırcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ayna Sırcısı Maaşları

Ayna Sırcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ayna Sırcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ayna Sırcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7316.05

Meslek Adı :

Ayna Sırcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tabela Yazıcılar, Dekoratif Boyacılar, Gravürcüler Ve Oymacılar (Asitle)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yeni veya eski aynalara gümüş solüsyonuyla astar geçiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ayna Sırcısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Astarı oluşturan maddeleri formülüne göre tartıp karıştırmak,

b) Temizlenmiş ayna camını gümüşleme masasına yatırmak,

c) Camın yüzüne gümüş solüsyonunu sürüp kamalar vasıtasıyla camı tesviye ederek solüsyonun akmamasını sağlamak,

d) Belirli bir süre sonra fazla solüsyonu sızdırıp aynayı damıtık suyla yıkamak,

e) Kurutma masasında kurutup aynanın kurumuş solüsyonu üzerine şellak (gomalak) veya boya sürerek ayna sırının rutubetten bozulmamasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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