Bağırsak İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bağırsak İşçisi görev tanımı nedir, Bağırsak İşçisi ne iş yapar, Bağırsak İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bağırsak İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bağırsak İşçisi Tanımı;

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Bağırsak İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bağırsak İşçisi Maaşları

Bağırsak İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bağırsak İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bağırsak İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.19

Meslek Adı :

Bağırsak İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bağırsakları temizleyen, tuzlayan ve kuruduktan sonra belirli parçalar halinde depoya taşıyan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bağırsak İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bağırsakları kamış ve makine yardımı ile işleyerek içlerini temizlemek,

b) Makinalarda bağırsağın yağını ve iç mukozasını almak , içini dışına çevirmek ,

c) Bağırsağın dış çeperinde bulunan salozla zarını çıkarıp belirli oranda tuzlayıp iplere asmak

d) Belirli süre bekledikten sonra tuzları temizleyip bağırsakları depoya taşımak,

e) Bağırsakları hava ile doldurup hava kaçırıp kaçırmadığını kontrol etmek,

f) Kuruyan bağırsakları belirli uzunluklarda keserek depoya taşımak,

g) Makinaların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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