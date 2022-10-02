Bağlantı Parçası Ve Mastar Yapıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bağlantı Parçası Ve Mastar Yapıcı görev tanımı nedir, Bağlantı Parçası Ve Mastar Yapıcı ne iş yapar, Bağlantı Parçası Ve Mastar Yapıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bağlantı Parçası Ve Mastar Yapıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bağlantı Parçası Ve Mastar Yapıcı Tanımı;

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Bağlantı Parçası Ve Mastar Yapıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bağlantı Parçası Ve Mastar Yapıcı Maaşları

Bağlantı Parçası Ve Mastar Yapıcı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bağlantı Parçası Ve Mastar Yapıcı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bağlantı Parçası Ve Mastar Yapıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.01

Meslek Adı :

Bağlantı Parçası Ve Mastar Yapıcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bağlantı parçaları, tespit parçaları ve mastarların yapımı ve onarımı için planlar yapmak, alıştırmak ve monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bağlantı Parçası ve Mastar Yapıcı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Montaj şemalarını ve yöntemini düzenlemek için çizimleri ve diğer özellikleri incelemek,

b) Makinede işlenecek metallerin stoklarına dikkat ve kontrol etmek,

c) İşlenecek malzemeyi delme, kesme ve başka işlemlerle şekil vermek üzere makineyi ayarlamak ve çalıştırmak,

d) El aletleri ile parçaları birleştirmek ve ölçü aletleri ile hatalarını ve ölçülerini incelemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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