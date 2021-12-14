Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı görev tanımı nedir, Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı ne iş yapar, Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı Tanımı;

Makinelere, ısıtma ve havalandırma üniteleri ile diğer tesisata yüksek veya alçak basınçlı buhar sevkeden boruların tesisatını ve tamirini yapan kişidir

Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı Maaşları

Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı maaşı ortalama aylık 4.400 - TL’dir. En düşük Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı Ne İş Yapar?

Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bakır ve Alüminyum Boru Tesisatçısı mesleğinin meslek kodu 7126.22 olarak belirlenmiştir

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