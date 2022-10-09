Bal İşleme ve Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bal İşleme ve Paketleme İşçisi görev tanımı nedir, Bal İşleme ve Paketleme İşçisi ne iş yapar, Bal İşleme ve Paketleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bal İşleme ve Paketleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bal İşleme ve Paketleme İşçisi Tanımı;

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Bal İşleme ve Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bal İşleme ve Paketleme İşçisi Maaşları

Bal İşleme ve Paketleme İşçisi maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Bal İşleme ve Paketleme İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bal İşleme ve Paketleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.63

Meslek Adı :

Bal İşleme ve Paketleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Bal İşleme ve Paketleme İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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