Bamya Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bamya Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Bamya Yetiştiricisi ne iş yapar, Bamya Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bamya Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bamya Yetiştiricisi Tanımı;

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Bamya Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bamya Yetiştiricisi Maaşları

Bamya Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bamya Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bamya Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.05

Meslek Adı :

Bamya Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tarla ürünü olarak bamya yetiştiren, toplayan, istifleyen ve nakliyata hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bamya Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tarla Ürünleri Çiftlik İşçisi (Genel) (9211.02)?de belirtilen benzer işleri yapmakla birlikte özel bilgiye ihtiyaç gösteren sebze yetiştirilmesinde uzmandır,

b) Hazırlanmış parsellerebamya tohumları ekmek, gübrelemek ve sulamak,

c) Yetişen fideleri fidelikten sökmek ve tarlaya düzenli aralıklarla dikmek,

d) Tarlayı zararlı otlardan temizlemek,

e) Çapa ile toprağı çapalamak,

f) İlaçlamasını yapmak,

g) Yetişen bamyaları elle toplamak, istiflemek, naylon çuvallarlara, kasalara ve sepetlere koyarak nakliye için hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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