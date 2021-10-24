Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı görev tanımı nedir, Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı ne iş yapar, Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı Tanımı;

Bankacılık ve sigortacılık konusunda, sigorta ürünlerinin pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten kişidir.

Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı Maaşları

Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 5.700 - TL’dir. En düşük Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı Ne İş Yapar?

Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bankada hesap açma, kapatma işlemlerini yapmak,

b) Havale, EFT, virman gibi para transferi işlemlerini yapmak,

c) Çek, senet tahsilat işlemleri yapmak,

d) İthalat ve ihracat ile ilgili aracılık işlemleri yapmak,

e) Döviz alım satım işlemlerini yapmak,

f) Emanet kabul işlemlerini yapmak,

g) Müşterilerin nakdi, gayri nakdi kredi taleplerini karşılamak,

h) Kambiyo işlemlerini yapmak,

i) Fatura, vergi ve SSK ödemelerine aracılık etmek,

j) Ölüm, hastalık, kaza, yangın, hırsızlık, deprem vb. risklere karşı kendisinin veya yakınlarının gelecekte parasal yönden güvencede olmasını isteyen kimselere sigorta hizmetleri hakkında bilgi vererek onları bu hizmetlerden yararlanmaya istekli hale getirmek,

k) Müşterinin sigorta ihtiyacına göre teminat belirler, uygun ürünün tanıtımını yapmak,

l) Sigorta yaptırmak isteyen işlemlerini yapar, sigorta primlerini belirler, müşteri dosyası oluşturur ve primlerin ödenmesini sağlamak,

m) Sigorta kapsamında kayba uğrayan müşterinin tazminat işlemini incelemek, sigorta eksperinden alınan bilgiye göre tazminatın müşteriye ödenmesini sağlamak,

n) Sigorta süresi içinde meydana gelen değişiklikler konusunda müşterilere danışmanlık yapmak, uygun zeyilnameyi düzenlemek,

o) Süreli sigortalarda süre sonunu sigortalıya hatırlatmak, mutabakat sağlayarak poliçeyi yenilemek,

p) Sigorta sözleşmesine konu olan ve sigorta şirketlerince görülmesi istenen ev, araç, tekne vb. kıymetleri poliçe düzenlemeden önce görmek, fotoğraflandırmak,

q) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygulamak,

r) Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışmak,

s) Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Banka Veznedarları Ve İlgili Büro Elemanları

Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı mesleğinin meslek kodu 4211.12 olarak belirlenmiştir



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