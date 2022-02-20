Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar Maaşı Ne Kadar? 2022 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar Maaşları

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar maaşı ortalama olarak aylık 8850_TL'dir. En düşük Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar maaşı 7550_TL, En yüksek ise 10150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7119.01

Meslek Adı :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grup, küçük binaların inşası, değiştirilmesi, binaların bakımını, duvarların duvar kağıdıyla kaplanmasını bacaların bakımı ve onarımı, iskelelerin kurulması, boru döşenmesi, kuyu açılması, zemin kaplanması, bina dış yüzeylerin temizlenmesi, demir yollarının onarımı, binaları alet ve makinelerle yıkan veya yüzer dokların inşaatın bakımı ve işlerinde çalışan başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İnşaat İşçileri (Diğer) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Küçük binaların inşasına ve tamirine, binaların bacalarının bakımını, binaların dış yüzeylerinin temizlenmesini ve binaların yıkımını yapmak,

b) Duvarların duvar kağıdı ile kaplamasını yapmak,

c) İskelelerin kurulması ve denizdeki yapı gemi veya yüzer dokların inşaatı ve bakımı işlerini yapmak,

d) Çeşitli amaçlara hizmet edecek boruların döşenmesini ve kuyu kazılmasını yapmak,

e) Zeminlerin çeşitli tip malzeme ile kaplanmasını yapmak,

f) Demiryollarının bakım ve onarımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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