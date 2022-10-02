Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil) görev tanımı nedir, Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil) ne iş yapar, Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil) Tanımı;

__

Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil) Maaşları

Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.38

Meslek Adı :

Baskı Bakım Onarımcısı (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İplik üretiminde kullanılan vater, fitil, cer-penye, süper lap ve open end makinelerinin baskı manşonlarının bakım onarım işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Baskıcı (Tekstil); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinelerin baskı manşonlarını belirli aralıklarla rektifiye işlemine tabi tutmak,

b) Rektifiye edilen makineler ile baskı manşon değişimi yapılan makinelerin numaralarını baskı değişim defterine kaydetmek,

c) Her takımda iki adet bulunan manşon silindir milini elle sökmek, baskı ve dişli dairesine götürmek,

d) Baskı manşonlarını makineden çıkarmak temizleme tabancası (Pikador) ile toz ve telefleri temizlemek,

e) Manşon çapını kumpasla ölçmek, değerleri belirlemek, çark sürtünme aralığını ayarladıktan sonra sabitlemek,

f) Baskı manşonları üzerindeki numaralara dikkat ederek ait oldukları makineye takmak,

g) İki manşonu birbirine bağlayan göbek milini mil haznesine yerleştirmek ve sabitlemek,

h) Taşlama çarkını çalıştırmak, baskı manşonlarının belli aralıklarla taşlama çarkına sürtünmesine ve taşlama işlemine nezaret etmek,

i) Düşük çaplı baskı manşonlarının kauçuk yüzeylerini yenileriyle değiştirmek,

j) Yeni manşonları belli çapa getirmek için rektifiye makinesinde taşlamak,

k) Takımın kapağını kol vasıtasıyla kapatmak,

l) Deneme çalışmasını yaptıktan sonra makineyi ilgili birime teslim etmek,

m) Baskı ve dişli dairesindeki makine, teçhizat ve donanımın küçük çaplı onarımlarını yapmak,

n) Çalışma ortamının temizlik ve düzenini sağlamak,

o) Makine arızalarını ilgililere bildirmek, vb . görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?