Baskıcı (Suni Deri) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Baskıcı (Suni Deri) görev tanımı nedir, Baskıcı (Suni Deri) ne iş yapar, Baskıcı (Suni Deri) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Baskıcı (Suni Deri) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Baskıcı (Suni Deri) Tanımı;

Seri halindeki gravür silindirleriyle suni deri veya benzeri malzeme üzerine renkli olarak çeşitli desenler basan bir makineyi kurup çalıştıran kişidir.

Baskıcı (Suni Deri) Maaşı Ne Kadar? 2021 Baskıcı (Suni Deri) Maaşları

Baskıcı (Suni Deri) maaşı ortalama aylık 4.600 - TL’dir. En düşük Baskıcı (Suni Deri) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baskıcı (Suni Deri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Baskıcı (Suni Deri) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Baskıcı (Suni Deri) Ne İş Yapar?

Baskıcı (Suni Deri) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kauçuk ve desen silindirlerini makine üzerindeki yerlerine takıp aralarındaki mesafe ayarını yapmak,

b) Boya depolarını istenilen renkte doldurmak,

c) Suni deri veya benzeri malzemenin ucunu kauçukla desen silindirleri arasına vermek,

d) Makineyi çalıştırıp baskı işinin doğru olarak devamını temin etmek,

e) İstenilen rengi bulmak için mürekkep hazırlayabilir. Belirli bir tip malzemenin baskısında ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Baskıcı (Suni Deri) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Baskıcı (Suni Deri) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Baskıcı (Suni Deri) mesleğinin meslek kodu 7322.22 olarak belirlenmiştir

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