Baston Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Baston Ustası görev tanımı nedir, Baston Ustası ne iş yapar, Baston Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Baston Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Baston Ustası Tanımı;

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Baston Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Baston Ustası Maaşları

Baston Ustası maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Baston Ustası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baston Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.23

Meslek Adı :

Baston Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kızılcık, kayın, gürgen ve ceviz ağaçlarından, çeşitli motif ve desenler ile kabartma şekiller yaparak kendi başına ve belirli bir süre içerisinde el işi baston yapma bilgi ve becerisine sahip olan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Baston Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Baston yapılacak ağaçları ( kızılcık, ceviz, kayın, gürgen ) temin etmek,

b) Çubukları açık havada bir veya iki yıl bekleterek kurutmak,

c) Kara fırında suyunu çekinceye kadar çubukları fırınlamak,

d) Fırınlanarak yumuşatılan dalları doğrultma tezgâhında göz hizasında esneterek eğriliklerini düzeltmek,

e) Bıçak veya sistire kullanarak çubuk üzerindeki kabukları soymak, zımpara ile yüzeyini pürüzsüz hale getirmek,

f) Motifli ya da özel çalışılacak bastonlarda freze ile baklava dilimi, burgu, yılan vb motif ve desenler yapmak,

g) El oymacılığı ile gövde ve sap üzerine çeşitli figürler işlemek,

h) Özel çalışmalarda bastonun tamamına törpü ve eğe ile şekil vermek,

i) Manda boynuzu yada polyemitten uç kısımlar yapmak, bastonun ucuna monte etmek,

j) Çeşitli sap modellerini kereste üzerine çizmek, testere ile kesmek, ferze ile yuvarlatma işlemlerini yapmak,

k) Bastonun gövdesine (kavalye ) sap parçasını yapıştırarak monte etmek,

l) Bastonun gövdesini zımparalamak, pürüzsüz hale getirmek,

m) Fırça kullanarak ahşap boyası ile bastonun yüzeyine çeşitli desenler yapmak,

n) Ağacın renk alması için kezzap sürmek, pürmüz ile alevde yakma işlemine tabi tutmak,

o) Bastonları kontrol etmek eğrilikleri var ise ısıtarak düzeltme işlemi yapmak,

p) Yüzeyi bezle temizlemek daldırma, püskürtme veya fırça ile vernik tatbik etmek,

q) Kuruyan bastonları sergilemek, müşterilerin beğenisine sunmak,

r) Kullanılan araç ve gereçlerin temizlik ve bakımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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