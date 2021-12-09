Baz İstasyonu Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Baz İstasyonu Montaj Elemanı görev tanımı nedir, Baz İstasyonu Montaj Elemanı ne iş yapar, Baz İstasyonu Montaj Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Baz İstasyonu Montaj Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Baz İstasyonu Montaj Elemanı Tanımı;

Baz İstasyonu Montaj Elemanı

Baz İstasyonu Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Baz İstasyonu Montaj Elemanı Maaşları

Baz İstasyonu Montaj Elemanı maaşı ortalama aylık 4.750 - TL’dir. En düşük Baz İstasyonu Montaj Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baz İstasyonu Montaj Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Baz İstasyonu Montaj Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Baz İstasyonu Montaj Elemanı Ne İş Yapar?

Baz İstasyonu Montaj Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Baz İstasyonu Montaj Elemanı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Baz İstasyonu Montaj Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Baz İstasyonu Montaj Elemanı mesleğinin meslek kodu 7422.14 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Baz İstasyonu Montaj Elemanı maaşlarına ek sizlerde Baz İstasyonu Montaj Elemanı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?