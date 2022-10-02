Bebek Odası Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bebek Odası Hazırlama Elemanı görev tanımı nedir, Bebek Odası Hazırlama Elemanı ne iş yapar, Bebek Odası Hazırlama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bebek Odası Hazırlama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bebek Odası Hazırlama Elemanı Tanımı;

__

Bebek Odası Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bebek Odası Hazırlama Elemanı Maaşları

Bebek Odası Hazırlama Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bebek Odası Hazırlama Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bebek Odası Hazırlama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.64

Meslek Adı :

Bebek Odası Hazırlama Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bebek odasına ait parçaların mesleki hesaplamalarını, süslemelerini yapabilme, odanın parçalarını tekniğine uygun birleştirebilme, odaya uygun aksesuar ve perde hazırlayabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bebek Odası Hazırlama Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a Düz dikiş dikmek b) Temel dikiş tekniklerini uygulamak

c) Overlok dikişi yapmak

d) Ev Tekstili ve ev dekorasyonu ürün kataloğu hazırlamak

e) Ev tekstilinde kullanılan kumaşlardan katalog hazırlamak

f) Kesim yapmak

g) Ütü yapmak

h) Dekoratif perde üretmek

i) Basit nakış temel iğne tekniklerini uygulamak

j) Kurdela işi yapmak k) Bebek odası takımı l) Nevresim takımı üretmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?