Bedelini Dünya ödedi! 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası dünya değişti

Amerika’ya yönelik uçak saldırıları sonrası dünyada büyük bir savaş dönemi başladı. Amerika Birleşik Devletleri iki ülkeye bizzat savaş açtı, sınırlar değişti, milyonlarca kişi öldü. Peki 11 Eylül nasıl oldu, sonrasında neler yaşandı? Haberimizde

YAYINLAMA
Google News
Bedelini Dünya ödedi! 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası dünya değişti

Bu iki uçağın Amerika’nın New York kentinin sembolü konumundaki İkiz Kulelere saldırısı dünya tarihindeki bir kırılmanın işaretiydi. Terör saldırısı sonrası dünya değişti. Milyonlarca kişi işgaller sonrası hayatını kaybetti.

İddiaya göre 11 Eylül sabahı 19 terörist koordineli şekilde hazırlandı. ABD Kaliforniya'da seyahat etmesi planlanan dört uçak kaçırıldı. Uçaklardan ikisinin hedefi dünya ticaret merkezinin olduğu İkiz Kuleler olarak anılan kulelerdi. Dünya o gün ilk kez canlı yayında bir terör saldırısını seyretti.

Üçüncü uçağın hedefi Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagondu. Son uçak ise Amerika’nın başkenti Washington’a giderken yolda düştü. Saldırılarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bedelini Dünya ödedi! 11 Eylül 2001 sonrası dünya değişti

Saldırılar dünya tarihine geçti ama o saldırılara ilişkin komple teorileri hiç bitmedi. Gerçekten bir terör saldırısı mıydı, bu terör saldırısını yapanlar Amerika’nın içinden destek almışlar mıydı? Bu soruların cevapları halen tartışma konusu.

Dünya saldırıyla şoka girdi ama sarsıntı bitmemişti. Dönemin Amerikan Başkanı George W. Bush televizyona çıktı ve o unutulmayan konuşmasını yaptı, "Ya bizdensiniz ya da onlardan" dedi. Dünya o günden sonra eskisi gibi kalmayacaktı.

Beyaz Saray saldırının sorumlusu olarak terör örgütü El Kaide’yi gösterdi. El Kaide lideri Usame Bin Ladin o dönemde Afganistan’daydı. Amerika, Esame Bin Ladin’in saklandığı Afganistan’a yani Taliban yönetimine savaş açtı. Sonrası büyük bir trajediydi. Afganistan’daki savaşta 100 binlerce sivil hayatını kaybetti. Amerika, yönetimi değiştirdi ama yaklaşık 20 yıl sonra ülkeyi yine Taliban’a bırakıp askerlerini çekmek zorunda kaldı.

Bedelini Dünya ödedi! 11 Eylül 2001 sonrası dünya değişti

100 binlerce kişinin ölümünden sonra Afganistan’daki savaş, Taliban’dan kaçmak isteyenlerin Amerikan uçağına tutunmaya çalışarak gökyüzünden yere düştüğü o facia görüntülerle son buldu.Beyaz Saray’ın 11 Eylül sonrası saldırganlığının ikinci hedefi Irak’tı. Saddam Hüseyin yönetiminin elinde nükleer silah olduğu yalanı üzerinden Irak’a saldırı başladı.

Yıl 2003’tü. O işgal sonrası milyonlarca insan hayatını kaybetti. Bölge etnik ve mezhebi çatışmalara sahne oldu.Afganistan ve Irak’ın işgali en çok bölgedeki terör örgütlerinin işine yaradı. El Kaide’den sonra DEAŞ gibi terör örgütlerinin doğuşu Amerikan işgali sonrası gerçekleşti. İşgaller istikrarsızlığı doğurdu. İstikrarsızlık bölge halkının felaketi oldu.ABD’nin saldırılardan sorumlu tuttuğu Usame Bin Ladin ne Afganistan’da ne de ıraktaydı. Uzun yıllar sonra Pakistan’da evine baskın düzenlenerek öldürüldü.

Bedelini Dünya ödedi! 11 Eylül 2001 sonrası dünya değişti

Cenazesi okyanusa atıldı. O 11 Eylül’den 20 yılı aşkın süre geçti, o süre zarfında işgaller, çatışmalar ve ölümler bölge halkının hayatını mahvetti. Amerika’nın teröre savaş açıyoruz sloganıyla başladığı savaşlar birçok ülkede milyonlarca insanın can vermesine, çocukların annesiz babasız kalmasına, zorunlu göçe ve felakete yol açtı. Ve hala o saldırılar hakkındaki komplo teorileri bitmedi.

GIPTA Ne Zaman İşlem Görecek? Gıpta Ofis halka arz ne zaman sonuçlanır?GIPTA Ne Zaman İşlem Görecek? Gıpta Ofis halka arz ne zaman sonuçlanır?

Nicolas N’Koulou, Gaziantep FK’daNicolas N’Koulou, Gaziantep FK’da

Fatsa Fener Adası’na görkemli açılışFatsa Fener Adası’na görkemli açılış

Kuşadası’nda park ve yeşil alanlar kent sakinlerinin gözdesi olduKuşadası’nda park ve yeşil alanlar kent sakinlerinin gözdesi oldu

Antalya’dan 80 daire alan yabancı, daireleri otel gibi işletmişAntalya’dan 80 daire alan yabancı, daireleri otel gibi işletmiş

Kirazlıdere ve Andık Deresi yol bölgesine çelik tel döşeniyorKirazlıdere ve Andık Deresi yol bölgesine çelik tel döşeniyor

Vali Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldıVali Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı

Emniyetten sıkı denetim: Okullar abluka altındaEmniyetten sıkı denetim: Okullar abluka altında

MHP Ağrı İl Başkanlığından Milli Eğitim Müdürüne ziyaretMHP Ağrı İl Başkanlığından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret

Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendiArama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi

Selendi’de ’Okul Güvenliği’ toplantısı yapıldıSelendi’de ’Okul Güvenliği’ toplantısı yapıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ‘Anadolu Buluşmalarını’ yeniden başlattıYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ‘Anadolu Buluşmalarını’ yeniden başlattı

Servisçilerin silahlı çatışması olayında 3 kişi adliyedeServisçilerin silahlı çatışması olayında 3 kişi adliyede

Eski sevgilisi 9 defa yüzüne kafa attı! Yüzü tanınmaz hale geldi!Eski sevgilisi 9 defa yüzüne kafa attı! Yüzü tanınmaz hale geldi!

Vali Pehlivan Yenişehir Belediyesi BETEM’de incelemelerde bulunduVali Pehlivan Yenişehir Belediyesi BETEM’de incelemelerde bulundu

Gaziosmanpaşalı karatecilerden Diamond Cup’ta 13 madalyaGaziosmanpaşalı karatecilerden Diamond Cup’ta 13 madalya

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Eski sevgilisi 9 defa yüzüne kafa attı! Yüzü tanınmaz hale geldi!
Eski sevgilisi 9 defa yüzüne kafa attı! Yüzü tanınmaz hale geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan dönüşü konuştu:" Türkiye'ye yatırımlar ve nakit girişi artacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan dönüşü konuştu:" Türkiye'ye yatırımlar ve nakit girişi artacak"
Taşkın yolcu pilotu çileden çıkardı! Pilot uçağı uçurmaktan vazgeçti
Taşkın yolcu pilotu çileden çıkardı! Pilot uçağı uçurmaktan vazgeçti
Karnı burnunda kadın, yaptığından utanmadı!
Karnı burnunda kadın, yaptığından utanmadı!
Son Haberler
Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi
Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi
Kitaplar devletten, kırtasiyeler Sındırgı Belediyesi’nden
Kitaplar devletten, kırtasiyeler Sındırgı Belediyesi’nden
Pursaklar’da ilk ders zili çaldı
Pursaklar’da ilk ders zili çaldı
Başkan Kanar’dan deprem seferberlik planı
Başkan Kanar’dan deprem seferberlik planı
CHP Belediyelerinde aynı nakarat: Vergi olmasın, Konser olsun!
CHP Belediyelerinde aynı nakarat: Vergi olmasın, Konser olsun!
Doğukan Manço sevenlerini korkuttu! Hastanede: "Bu sefer yırttık dedi"
Doğukan Manço sevenlerini korkuttu! Hastanede: "Bu sefer yırttık dedi"
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a F 16 resti: Mümkün değil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a F 16 resti: Mümkün değil!
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!