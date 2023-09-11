Bedelini Dünya ödedi! 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası dünya değişti

Bu iki uçağın Amerika’nın New York kentinin sembolü konumundaki İkiz Kulelere saldırısı dünya tarihindeki bir kırılmanın işaretiydi. Terör saldırısı sonrası dünya değişti. Milyonlarca kişi işgaller sonrası hayatını kaybetti.

İddiaya göre 11 Eylül sabahı 19 terörist koordineli şekilde hazırlandı. ABD Kaliforniya'da seyahat etmesi planlanan dört uçak kaçırıldı. Uçaklardan ikisinin hedefi dünya ticaret merkezinin olduğu İkiz Kuleler olarak anılan kulelerdi. Dünya o gün ilk kez canlı yayında bir terör saldırısını seyretti.

Üçüncü uçağın hedefi Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagondu. Son uçak ise Amerika’nın başkenti Washington’a giderken yolda düştü. Saldırılarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırılar dünya tarihine geçti ama o saldırılara ilişkin komple teorileri hiç bitmedi. Gerçekten bir terör saldırısı mıydı, bu terör saldırısını yapanlar Amerika’nın içinden destek almışlar mıydı? Bu soruların cevapları halen tartışma konusu.

Dünya saldırıyla şoka girdi ama sarsıntı bitmemişti. Dönemin Amerikan Başkanı George W. Bush televizyona çıktı ve o unutulmayan konuşmasını yaptı, "Ya bizdensiniz ya da onlardan" dedi. Dünya o günden sonra eskisi gibi kalmayacaktı.

Haberin Devamı

Beyaz Saray saldırının sorumlusu olarak terör örgütü El Kaide’yi gösterdi. El Kaide lideri Usame Bin Ladin o dönemde Afganistan’daydı. Amerika, Esame Bin Ladin’in saklandığı Afganistan’a yani Taliban yönetimine savaş açtı. Sonrası büyük bir trajediydi. Afganistan’daki savaşta 100 binlerce sivil hayatını kaybetti. Amerika, yönetimi değiştirdi ama yaklaşık 20 yıl sonra ülkeyi yine Taliban’a bırakıp askerlerini çekmek zorunda kaldı.

100 binlerce kişinin ölümünden sonra Afganistan’daki savaş, Taliban’dan kaçmak isteyenlerin Amerikan uçağına tutunmaya çalışarak gökyüzünden yere düştüğü o facia görüntülerle son buldu.Beyaz Saray’ın 11 Eylül sonrası saldırganlığının ikinci hedefi Irak’tı. Saddam Hüseyin yönetiminin elinde nükleer silah olduğu yalanı üzerinden Irak’a saldırı başladı.

Yıl 2003’tü. O işgal sonrası milyonlarca insan hayatını kaybetti. Bölge etnik ve mezhebi çatışmalara sahne oldu.Afganistan ve Irak’ın işgali en çok bölgedeki terör örgütlerinin işine yaradı. El Kaide’den sonra DEAŞ gibi terör örgütlerinin doğuşu Amerikan işgali sonrası gerçekleşti. İşgaller istikrarsızlığı doğurdu. İstikrarsızlık bölge halkının felaketi oldu.ABD’nin saldırılardan sorumlu tuttuğu Usame Bin Ladin ne Afganistan’da ne de ıraktaydı. Uzun yıllar sonra Pakistan’da evine baskın düzenlenerek öldürüldü.

Cenazesi okyanusa atıldı. O 11 Eylül’den 20 yılı aşkın süre geçti, o süre zarfında işgaller, çatışmalar ve ölümler bölge halkının hayatını mahvetti. Amerika’nın teröre savaş açıyoruz sloganıyla başladığı savaşlar birçok ülkede milyonlarca insanın can vermesine, çocukların annesiz babasız kalmasına, zorunlu göçe ve felakete yol açtı. Ve hala o saldırılar hakkındaki komplo teorileri bitmedi.

GIPTA Ne Zaman İşlem Görecek? Gıpta Ofis halka arz ne zaman sonuçlanır?

Nicolas N’Koulou, Gaziantep FK’da

Fatsa Fener Adası’na görkemli açılış

Kuşadası’nda park ve yeşil alanlar kent sakinlerinin gözdesi oldu

Antalya’dan 80 daire alan yabancı, daireleri otel gibi işletmiş

Kirazlıdere ve Andık Deresi yol bölgesine çelik tel döşeniyor

Vali Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı

Emniyetten sıkı denetim: Okullar abluka altında

MHP Ağrı İl Başkanlığından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret

Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi

Selendi’de ’Okul Güvenliği’ toplantısı yapıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ‘Anadolu Buluşmalarını’ yeniden başlattı

Servisçilerin silahlı çatışması olayında 3 kişi adliyede

Eski sevgilisi 9 defa yüzüne kafa attı! Yüzü tanınmaz hale geldi!

Vali Pehlivan Yenişehir Belediyesi BETEM’de incelemelerde bulundu

Gaziosmanpaşalı karatecilerden Diamond Cup’ta 13 madalya