Eski sevgilisi 9 defa yüzüne kafa attı! Yüzü tanınmaz hale geldi!

Bursa'da eski sevgilisi İ.Ş. tarafından burnu kırılan ve yüzünde morluklar oluşan Kahraman, "9 defa yüzüme kafa attı" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Eski sevgilisi 9 defa yüzüne kafa attı! Yüzü tanınmaz hale geldi!

Bursa'da yaşayan Sibel Kahraman (33), 2013 yılında erkek arkadaşı İ.Ş. (50) ile tanıştı. İkili, uzun süre sevgili oldu ancak geçen yıl durum değişti. İddiaya göre; sözlü taciz ve cinsel içerikli mesajlarından rahatsız olan Kahraman, İ.Ş. ile görüşmeme kararı aldı.

Bunun üzerine İ.Ş., farklı tarihlerde Karaman'ın evine ya da iş yerine giderek, rahatsız etmeye başladı. Son olarak bir arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, dün saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden İ.Ş.'nin saldırısına uğradı.

Eski sevgilisi 9 defa yüzüne kafa attı! Yüzü tanınmaz hale geldi!

Darbedilen Kahraman, hastaneye götürüldü. Yüzünde morluklar, burnunda kırık oluşan Kahraman, darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"SÜREKLİ SENİ ÖLDÜRÜRÜM DİYORDU"

Sibel Kahraman, "Kız arkadaşlarımla birlikteydik. Dışarıda, tesadüfen denk geldiğimiz yerlerde, 'Neden buraya geliyorsun' diyordu. Kız arkadaşlarımı da benim yanımda oldukları için tehdit ediyordu. Çıkışta 9 defa yüzüme kafa attı. Dayak olayından sonra hemen kardeşimi aradım ve şikayette bulundum. Hastaneye geldik, raporları aldık ve polise gidip, savcılığa şikayette bulunduk" dedi. İ.Ş.'den sürekli ölüm tehditleri aldığını belirten Kahraman, "Bana sürekli 'Kimseyle gezmeyeceksin, kimseyle olmayacaksın, seni öldürürüm, gittiğim yerlere gelme' diyordu" diye konuştu.

Eski sevgilisi 9 defa yüzüne kafa attı! Yüzü tanınmaz hale geldi!

"MÜVEKKİLİM SÜREKLİ SALDIRIYA UĞRAMIŞTIR"

Kahraman'ın avukatı Semih Altın ise "Kadın cinayetlerinin engellenmesi için bunun önüne geçilmelidir. Benim, şüphelilerinin tutuklanacağına inancım tamdır. Şüphelinin tutuklanması gerekmektedir. Aksi takdirde kadın cinayetlerine sebep olmaktadır. Şüpheli, müvekkilimi öldürmekle tehdit ediyor. Kadına şiddet durumlarında önleyici tedbir veriliyor ancak bana göre bu tedbir yeterli değildir. Elektronik kelepçe gibi yeni teknolojik bir sistem getirilmesi gerekiyor. Müvekkilim ağır derecede darbedilmiştir. Şüpheli, müvekkilime 9 kez kafa atmıştır. Müvekkilimin burnu kırılmıştır, bununla ilgili hastane raporları da vardır. Müvekkilim sürekli saldırıya uğramıştır ve can güvenliği tehlikededir" dedi.

Oda arkadaşını sokakta sırtından bıçaklayan şahıs tutuklandıOda arkadaşını sokakta sırtından bıçaklayan şahıs tutuklandı

Nagihan öğretmen, son yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandıNagihan öğretmen, son yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı

Oda arkadaşını sokak ortasında sırtından bıçaklayan şahıs tutuklandıOda arkadaşını sokak ortasında sırtından bıçaklayan şahıs tutuklandı

EOKA , ne demek, anlamı nedir, EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, kim tarafından kuruldu, hangi devlete ait?EOKA , ne demek, anlamı nedir, EOKA terör örgütü nerede ve kime karşı kuruldu, kim tarafından kuruldu, hangi devlete ait?

Uluslararası çalıştay dağlık alanlardaki arazi gezisiyle sona erdiUluslararası çalıştay dağlık alanlardaki arazi gezisiyle sona erdi

Manisa’da Muaythai Zafer Kupası turnuvası sona erdiManisa’da Muaythai Zafer Kupası turnuvası sona erdi

Kütahya’da yeni eğitim-öğretim yılı heyecanıKütahya’da yeni eğitim-öğretim yılı heyecanı

Aydın Ticaret Borsası ve Üyeleri WorldFood İstanbul 2023’de yoğun ilgi gördüAydın Ticaret Borsası ve Üyeleri WorldFood İstanbul 2023’de yoğun ilgi gördü

3 asırlık evde günümüzde peynirler ağırlanıyor3 asırlık evde günümüzde peynirler ağırlanıyor

Erbaa belediyesi çalışanlarına hız kesmeden devam ediyorErbaa belediyesi çalışanlarına hız kesmeden devam ediyor

Başkan Yüzügüllü öğrencileri ziyaret ettiBaşkan Yüzügüllü öğrencileri ziyaret etti

Başkan Tekin öğrencilere başarılar dilediBaşkan Tekin öğrencilere başarılar diledi

Şahin ve Vali Çeber, ilk ders gününde öğrencileri ziyaret ettiŞahin ve Vali Çeber, ilk ders gününde öğrencileri ziyaret etti

Bayrampaşa’da yeni dönem yeni okulla başladıBayrampaşa’da yeni dönem yeni okulla başladı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan dönüşü konuştu:" Türkiye'ye yatırımlar ve nakit girişi artacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan dönüşü konuştu:" Türkiye'ye yatırımlar ve nakit girişi artacak"
Taşkın yolcu pilotu çileden çıkardı! Pilot uçağı uçurmaktan vazgeçti
Taşkın yolcu pilotu çileden çıkardı! Pilot uçağı uçurmaktan vazgeçti
Karnı burnunda kadın, yaptığından utanmadı!
Karnı burnunda kadın, yaptığından utanmadı!
CHP Belediyelerinde aynı nakarat: Vergi olmasın, Konser olsun!
CHP Belediyelerinde aynı nakarat: Vergi olmasın, Konser olsun!
Son Haberler
Vali Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı
Vali Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı
Emniyetten sıkı denetim: Okullar abluka altında
Emniyetten sıkı denetim: Okullar abluka altında
MHP Ağrı İl Başkanlığından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret
MHP Ağrı İl Başkanlığından Milli Eğitim Müdürüne ziyaret
Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi
Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmişti, anısına turnuva düzenlendi
Doğukan Manço sevenlerini korkuttu! Hastanede: "Bu sefer yırttık dedi"
Doğukan Manço sevenlerini korkuttu! Hastanede: "Bu sefer yırttık dedi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a F 16 resti: Mümkün değil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a F 16 resti: Mümkün değil!
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Gümüşhane’de 6 katlı apartman cami görenleri hayrete düşürüyor
Gümüşhane’de 6 katlı apartman cami görenleri hayrete düşürüyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!