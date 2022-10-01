Bekstop Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bekstop Operatörü görev tanımı nedir, Bekstop Operatörü ne iş yapar, Bekstop Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bekstop Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bekstop Operatörü Tanımı;

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Bekstop Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Bekstop Operatörü Maaşları

Bekstop Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bekstop Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bekstop Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.18

Meslek Adı :

Bekstop Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Polietilen ve çelik boru hatlarındaki kaçak veya arızalarda gazın kesilmesi ile ilgili işlemleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bekstop Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Balon atılacak çelik boru üzerindeki yeri temizlemek,

b) Arızalı bölgenin sağ ve soluna conta ve bekstop semerini monte etmek,

c) Bekstop semeri üzerine vaks ve deliciyi monte etmek, çelik boruda delme ve diş açma işlemini yapmak,

d) Açılan deliğe vanayı takmak, vaks delicisini sökmek,

e) Atılacak uygun balonu, balon gövdesine takarak bekstop semerine monte etmek ve vanayı açmak,

f) Balon gövdesinden balonu çelik boru içerisine ittirmek, hava basmak,

g) Balonun gaz kaçırıp kaçırmadığını kontrol etmek,

h) Balonda gaz kaçağı varsa çelik boruyu keserek stoper ile gaz akışını kesmek,

i) Arızalı çelik borunun tamiratını yapmak/yapılmasını sağlamak,

j) Gaz akışının devamı için gerektiğinde boru arasında bypass yapmak,

k) Polietilen borularda uygun çapta hidrolik presleme ile boğma yapılarak gazı kesmek,

l) Kullanılan makine ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

n) İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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