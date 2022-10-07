Beton Boru Üretim Makinası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Beton Boru Üretim Makinası Operatörü görev tanımı nedir, Beton Boru Üretim Makinası Operatörü ne iş yapar, Beton Boru Üretim Makinası Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Beton Boru Üretim Makinası Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Beton Boru Üretim Makinası Operatörü Tanımı;

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Beton Boru Üretim Makinası Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Beton Boru Üretim Makinası Operatörü Maaşları

Beton Boru Üretim Makinası Operatörü maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Beton Boru Üretim Makinası Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beton Boru Üretim Makinası Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.34

Meslek Adı :

Beton Boru Üretim Makinası Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Beton Boru Üretim Makinası Operatörü,

Görev ve İşlem Basamakları :

Beton Boru Üretim Makinası Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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