Bez Kumlama Makinesi İşçisi (Boru Tecritçisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bez Kumlama Makinesi İşçisi (Boru Tecritçisi) görev tanımı nedir, Bez Kumlama Makinesi İşçisi (Boru Tecritçisi) ne iş yapar, Bez Kumlama Makinesi İşçisi (Boru Tecritçisi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bez Kumlama Makinesi İşçisi (Boru Tecritçisi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bez Kumlama Makinesi İşçisi (Boru Tecritçisi) Tanımı;

__

Bez Kumlama Makinesi İşçisi (Boru Tecritçisi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bez Kumlama Makinesi İşçisi (Boru Tecritçisi) Maaşları

Bez Kumlama Makinesi İşçisi (Boru Tecritçisi) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Bez Kumlama Makinesi İşçisi (Boru Tecritçisi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bez Kumlama Makinesi İşçisi (Boru Tecritçisi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8189.08

Meslek Adı :

Bez Kumlama Makinesi İşçisi (Boru Tecritçisi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tecrit ermek gayesi ile borulara sarılacak bezleri zift ve kumla kaplayan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

III. GÖREV VE İŞLEMLER : Bez Kumlama Makinesi İşçisi (Boru Tecritçisi) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bez ruloyu makine üzerindeki makaraya takmak,

b) Bez ucunu zift kazanından, kum deposundan ve makine merdanelerinden geçirerek sarma makarasına bağlamak,

c) Zift ve kum depolarını doldurmak,

d) Makineyi çalıştırmak,

e) Makinenin otomatik çalışmasına nezaret etmek,

f) Bezin kum ve zift depolarından geçerek kaplanmasını takip etmek,

g) Zaman zaman merdaneler arasından geçen bezi eli ile düzeltmek,

h) Kaplanan beze eli ile dokunarak bez üzerindeki kum ve zift miktarını kontrol etmek,

i) Dolan makarayı almak için makineyi durdurmak,

j) Kelepçeyi açar ve kaplanan bez rulosunu makineden alıp istiflemek,

k) İş bitiminde makine merdanelerini bıçakla kazıyarak temizlemek ve merdaneleri üstübü ile silmek, makinenin bakımını yapmak,

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?