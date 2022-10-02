Bıçak İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bıçak İmal İşçisi görev tanımı nedir, Bıçak İmal İşçisi ne iş yapar, Bıçak İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bıçak İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bıçak İmal İşçisi Tanımı;

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Bıçak İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bıçak İmal İşçisi Maaşları

Bıçak İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bıçak İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bıçak İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.21

Meslek Adı :

Bıçak İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, çeşitli özelliklerde bıçak imal etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bıçak İmal İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Giyotinde kesilecek olan metalin uzunluğuna göre kalınlık seçimini yapmak,

b) Giyotinde kesilen bıçakların ucunu inceltmek,

c) Parlaklık vermek için asit kabında bıçakların metal kısmını bekletmek,

d) Bekleme süresi dolan bıçakları kurutmak,

e) Kuruyan bıçakları fırınlamak,

f) Sap takılacak kısmına geçki için delik açmak,

g) Sap türü seçmek (ahşap, metal, boynuz)

h) Sap montajı yapmak,

i) Son kalite kontrol yapmak,

j) Kutulama yapmak,

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