Biçerdöver Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Biçerdöver Operatörü görev tanımı nedir, Biçerdöver Operatörü ne iş yapar, Biçerdöver Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Biçerdöver Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Biçerdöver Operatörü Tanımı;

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Biçerdöver Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Biçerdöver Operatörü Maaşları

Biçerdöver Operatörü maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Biçerdöver Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Biçerdöver Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8341.09

Meslek Adı :

Biçerdöver Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Tarım Ve Ormancılık Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Biçerdöver ile buğday, arpa, çavdar, mısır vb. hububatları dene kaybı yapmadan güvenli bir şekilde hasadını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Biçerdöver Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşe başlamadan önce biçerdöverin gözle kontrolünü yapmak, varsa eksiklikleri gidermek,

b) Biçerdöveri çalıştırarak, güvenli ve dene kaybına sebep olmadan hasat yapmak,

c) Aracı kullanım esnasında gerekli önlemleri alarak herhangi bir yangına sebebiyet vermeden hasadı gerçekleştirmek,

d) Karayolu üzerinde biçerdöveri kullanırken trafik kurallarına uyarak seyri gerçekleştirmek,

e) Arazi yapısına göre uygun yöntemleri kullanarak ürün kaybına neden olmadan hasadı gerçekleştirmek,

f) Hasat esnasında çift ve benzeri yerleri yakınından dönüş yaparken dönüş çapına dikkat etmek,

g) Eğimli bozuk arazilerde aracın sevk ve idaresini uygun yöntemlerle hasat yapmak,

h) Biçerdöverin periyodik bakımlarını yaptırarak kaliteli hasat yapmak,

i) Biçerdöverde yangın söndürme tüpleri bulundurmak, olası kazalarda hemen müdahale etmek,

j) Zamanında kuralına göre yakıt ikmali yapmak,

k) Hasat yapılacak arazi ölçülerine göre fiyatlandırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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