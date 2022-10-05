Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) Tanımı;

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Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) Maaşları

Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.04

Meslek Adı :

Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Keresteleri standart olarak veya istenilen şekilde biçen bir tezgahı ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak eşyanın ana hatlarını ağaç üzerine işaretlemek,

b) Bıçkı tezgahını ayarlamak veya ağacın kesileceği boy ve en durumunu göz önünde tutarak tablaya ağacın biçileceği boyu tayin eden tahdit parçaları ve mastarlar takmak,

c) Ağacı tezgaha sürmek ve bıçkının istikamet ve hızını ağaç üzerindeki çizgiyi takip edecek tarzda düzenleyip ve biçilen ağacı tezgahtan almak,

d) Testere ağızlarını bilemek, tezgahı temizleyip yağlamak,

e) Kullanılan bıçkı tezgahının belirli tipleri üzerinde ihtisası bulunmak ve o suretle ayırt etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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