Bilet Toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bilet Toplayıcısı görev tanımı nedir, Bilet Toplayıcısı ne iş yapar, Bilet Toplayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilet Toplayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilet Toplayıcısı Tanımı;

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Bilet Toplayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bilet Toplayıcısı Maaşları

Bilet Toplayıcısı maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Bilet Toplayıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilet Toplayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9629.13

Meslek Adı :

Bilet Toplayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bilet Toplayıcısı

Görev ve İşlem Basamakları :

Bilet Toplayıcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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