Bilgi Teknoloji Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bilgi Teknoloji Danışmanı görev tanımı nedir, Bilgi Teknoloji Danışmanı ne iş yapar, Bilgi Teknoloji Danışmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgi Teknoloji Danışmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgi Teknoloji Danışmanı Tanımı;

En yeni bilgi teknolojilerini kullanarak, data sistem, bilgi işlem ortamlarının planlanması, yapılandırılması, kurulması, yönetimi ve eğitim programları planlama, yürütme gibi danışmanlık faaliyetlerini yürütme bilgi ve becerine sahip kişidir

Bilgi Teknoloji Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgi Teknoloji Danışmanı Maaşları

Bilgi Teknoloji Danışmanı maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Bilgi Teknoloji Danışmanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgi Teknoloji Danışmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Bilgi Teknoloji Danışmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bilgi Teknoloji Danışmanı Ne İş Yapar?

Bilgi Teknoloji Danışmanı;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bilgisayar ve diğer bilgi teknolojisi politikalarının analizi ve oluşturulması faaliyetlerini yürütmek,

b) Sistem altyapı analizi ve tasarımları yapmak

c) Bireysel kullanıcıların ve kuruluşların bilgi teknolojisi konusundaki eğitim ihtiyaçlarını ve taleplerini belirlemek,

d) El kitapları, görsel araçlar, çevrimiçi eğitim ve öğretim programları, gösterimler gibi eğitici eğitim malzemelerini ve araçlarını hazırlamak ve geliştirmek,

e) Eğitim ve geliştirme programlarını tasarlamak, koordine etmek, planlamak ve yürütmek,

f) Çalıştaylara, toplantılara, gösterimlere ve konferanslara katkıda bulunmak;

g) Konular ve sistemler hakkında geniş bir anlayış kazanmak için geçmiş malzemeleri toplamak, soruşturmak ve araştırmak;

h) Yeni ürün sürümlerini, yazılımla ilgili gelişmeleri ve genel bilgi teknolojisi eğilimlerini takip etmek,

i) Kullanıcı eğitimi, eğitim ve eğitici kılavuzları, çevrimiçi yardım, işletim ve bakım kuralları gibi son kullanıcıya yönelik ürün ve malzemeleri yazmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgi Teknoloji Danışmanı Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Teknolojisi Eğiticileri

Bilgi Teknoloji Danışmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgi Teknoloji Danışmanı mesleğinin meslek kodu 2356.02 olarak belirlenmiştir



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