Bilgisayar Ağı Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bilgisayar Ağı Yöneticisi görev tanımı nedir, Bilgisayar Ağı Yöneticisi ne iş yapar, Bilgisayar Ağı Yöneticisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Ağı Yöneticisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Ağı Yöneticisi Tanımı;

bir kuruluşun bilgisayar ağını kurmak, güncel tutmak ve tasarlandığı şekilde işletmekten sorumludur. Birden fazla bilgisayar veya yazılım platformu kullanan şirketler, farklı sistemleri koordine etmek ve birbirine bağlamak için bir ağ yöneticilğini yapan kişidir.

Bilgisayar Ağı Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Ağı Yöneticisi Maaşları

Bilgisayar Ağı Yöneticisi maaşı ortalama aylık 7.500- TL’dir. En düşük Bilgisayar Ağı Yöneticisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Ağı Yöneticisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilgisayar Ağı Yöneticisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bilgisayar Ağı Yöneticisi Ne İş Yapar?

Bilgisayar Ağı Yöneticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Ağ Yöneticisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Pek çok sektörde istihdam edilen ağ yöneticisinin ortak mesleki sorumlulukları şunlardır;

Etkin ve fonksiyonel ağ sistemleri tasarlamak,

Bilgisayar ağlarını kurmak ve kontrollerini sağlamak,

Ağın kararlaştırılmış erişim saatleri boyunca çalışır durumda olduğundan emin olmak,

Sunucu, ağ uygulamaları ve ağ kaynaklarını yönetmek,

Son kullanıcının herhangi bir kaynağa erişmede sorun yaşamayacağından emin olmak,

Ağlarda güvenliği sağlamak ve savunmasız veritabanını korumak için sistem geliştirmek,

Sistemlerin antivirüs, güvenlik duvarı ve ilgili yazılımlarını düzenli olarak güncellemek,

Kimlik doğrulama ve yetkilendirmeyi ayarlarlamak,

Ağ depolama alanını yönetmek,

Günlük yedeklemeler de dahil olmak üzere rutin ağ yönetimi görevlerini yerine getirmek,

Ağın periyodik performans analizlerini yapmak ve yönetim departmanına rapor sunmak,

Müşteriye teknik destek sağlayacak personeli eğitmek.

Ağ Yöneticisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Ağ yöneticisi olmak için resmi bir eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Firmaların adaylarda aradığı eğitim kriterleri farklılık göstermekle beraber, üniversitelerin mühendislik veya ilgili bölümlerinden mezun olanlar mesleğe adım atabilmektedir. Ayrıca eğitim akademilerinde Network / Ağ Yönetimi sertifika programları mevcuttur.

Ağ Yöneticisinde Olması Gereken Özellikler

Bilişim teknolojilerinde uzmanlık sahibi olması beklenen ağ yöneticisinin nitelikleri şunlardır;

Ağ sistemlerinde kullanılan yazılım ve donanım hakkında yetkin bilgi sahibi olmak,

Arıza süresini azaltmak için acil durumlara zamanında yanıt verebilmek,

Analitik düşünme yönü kuvvetli olmak,

Değişen teknoloji taleplerine uyum sağlayabilmek için öğrenme tutkusuna sahip olmak,

Üstün problem çözme becerisi sergilemek,

Ekip çalışması ve yönetimine yatkınlık göstermek,

Çoklu iş görevlerini önceliklendirebilmek,

Belirlenen çalışma takvimi ve müşteri taleplerine uygun iş teslimi gerçekleştirmek,

Hafta sonu ya da gece gibi değişken mesai dilimleri içerisinde çalışabilmek.

Bilgisayar Ağı Yöneticisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Veritabanı Ve Bilgisayar Ağları İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Sistem Yöneticileri

Bilgisayar Ağı Yöneticisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Ağı Yöneticisi mesleğinin meslek kodu 2522.01 olarak belirlenmiştir

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