Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü görev tanımı nedir, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü ne iş yapar, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü Tanımı;

Yazı, amblem, logo, kartvizit, antetli çalışmalar, davetiye, broşür, afiş, kitap kapağı, takvim, etiket, ambalaj, dergi gibi grafiksel ürünleri el ve bilgisayar ile tasarlama ve oluşturma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü Maaşları

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü maaşı ortalama aylık 5.700 - TL’dir. En düşük Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.600 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü Ne İş Yapar?

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Harf anatomisine uygun yazı yazmak,

b) Yazı düzenlemeleri oluşturmak,

c) Bilgisayarda temel düzenlemeler yapmak,

d) Tipografik düzenlemelerle yüzey oluşturmak,

e) Tasarım öncesi hazırlık yapmak,

f) Amblem ve logo oluşturmak,

g) Kartvizit/ Antetli grubu oluşturmak,

h) Davetiye oluşturmak,

i) Broşür oluşturmak,

j) Bilgisayarda resim işlemek,

k) Afiş oluşturmak,

l) Takvim oluşturmak,

m) Etiket oluşturmak,

n) Kitap kapağı oluşturmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Büro Destek Elemanları

Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü mesleğinin meslek kodu 4419.09 olarak belirlenmiştir

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