Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı görev tanımı nedir, Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı ne iş yapar, Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı Tanımı;

Tanıtım ve reklam amaçlı ürünlerin tasarımını bilgisayar ortamında gerçekleştirebilen kişidir.

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı Maaşları

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı maaşı ortalama aylık 4.700 - TL’dir. En düşük Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı Ne İş Yapar?

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,

b) Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek

c) Kompozisyonu renklendirmek

d) Tasarım programlarını kullanarak tasarım yapmak

e) Mesleki alandaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Büro Destek Elemanları

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı mesleğinin meslek kodu 4419.06 olarak belirlenmiştir

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