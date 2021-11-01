Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Maaşı Ne Kadar? Maaşları ve İş İlanları

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri görev tanımı nedir, Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri ne iş yapar, Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Tanımı;

Fabrika ve işletmelerin araştırma ve geliştirme birimlerinde mühendisin gözetimi altında bilgisayarla model tasarımı ve çizimi yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Maaşları

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri maaşı ortalama aylık 9.000 - TL’dir. En düşük Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 14.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Ne İş Yapar?

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

p) Yeni projeler geliştirmek için mühendis gözetiminde tasarım yapmak,

q) Tasarımın bilgisayar ortamında çizimini yapmak,

r) Sistem tasarımı yapılmış projeleri programlamak,

s) Projeleri yapılmış programları test etmek,

t) Tasarlanan ve projelendirilen programlarda istenen veya günün değişen şartlarına göre gerekli düzenlemeleri yapmak,

u) Düzeltilmiş tasarımların kullanım kitapçıklarını ve akış diyagramlarının hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Ve Giysi Tasarımcıları

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri mesleğinin meslek kodu 2163.07 olarak belirlenmiştir



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