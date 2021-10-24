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Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri Bilgisayarları ve bilgisayar çevre birimlerini kurum veya kuruluşların taleplerine uygun olarak kuran, çalıştıran, bakım ve onarımını yapan kişidir. Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri görev tanımı nedir, Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar, Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri Tanımı;

Bilgisayarları ve bilgisayar çevre birimlerini kurum veya kuruluşların taleplerine uygun olarak kuran, çalıştıran, bakım ve onarımını yapan kişidir.

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri Maaşları

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri maaşı ortalama aylık 5.800 - TL’dir. En düşük Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri İş İlanları İçin Tıklayın

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

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Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri Ne İş Yapar?

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Network  bilgisayar sistemlerinin  analizlerini yapmak, ağ yapısını çıkarmak
b)    Müşterinin isteğine göre sistemi kurmak ve çalıştırmak,
c)    Kişisel (bireysel) ve network bilgisayar ortamlarının periyodik bakımını yapmak ve  varsa arızaları tespit etmek ve  onarımını yapmak,
d)    Sistemlerin güncelleştirilmesinde gerekli olan birimlerin (bellek, hard disk, diğer kartlar)  seçimini yapmak, sisteme monte etmek ve çalışır hale getirmek,
e)    Bilgi işlem merkezlerinde gerekli donanım ve ağ güvenliği işlerini yürütmek,
f)    İşletim sistemlerini kurmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

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Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri

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Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kullanıcı Destek Teknisyenleri

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3512.09 olarak belirlenmiştir

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