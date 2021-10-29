Bilişim Personeli Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilişim Personeli Maaşları ve İş İlanları

Bilişim Personeli görev tanımı nedir, Bilişim Personeli ne iş yapar, Bilişim Personeli olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bilişim Personeli mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilişim Personeli Tanımı;

bilgiyi dönüştüren, oluşturan ve tanımlayan algoritmik süreçler bulan ve bunları uygun soyut yöntemler ile formüle eden kişidir. Bu meslek unvanına sahip olanlar, bilgisayar sistemleri aracılığı ile elde ettikleri bilgileri, kurumun yönetim ve işletme alanında yaşadığı sorunları çözmek için kullanan kişilerdir.

Bilişim Personeli Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilişim Personeli Maaşları

Bilişim Personeli maaşı ortalama aylık 8.500 - TL’dir. En düşük Bilişim Personeli maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 15.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilişim Personeli iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Bilişim Personeli Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Bilişim Personeli Ne İş Yapar?

Oluşturdukları sistemin etkin bir şekilde işlemesi için mevcut yazılım ve donanımın kesintisiz çalışmasını sağlamak, Sistem üzerinde tüm personelin giriş yapıp, yönetebileceği ayrı paneller oluşturmak, Personel için farklı kullanıcı adı ve şifre oluşturup bunları personele iletmek, Personelin iletişim imkânlarının sürekliliğini sağlamak, Farklı departmanlar üzerinde kullandığı program ve cihazlarla ilgili kendi sorumluluk alanı hakkında değerlendirme yapmak, Gerekli desteği personele vermek, Uygulamaları denetlemek, Arıza tespiti yapmak ve kısa sürede programı çözüme kavuşturmak, Personellerin bilgisayarlarına ilgili programı kurmak, Sisteme yeni katılan kişilere IP numarası vermek ve kayıt yapmak, Bilgisayar arızalarını garanti kapsamı bitmemişse, ilgili birimlere yaptırmak.

Bilişim Personeli Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :

Uygulama Programcıları

Bilişim Personeli Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilişim Personeli mesleğinin meslek kodu 2514.07 olarak belirlenmiştir



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